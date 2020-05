Uno sfogo in piena regola, ma non c'entra soltanto il calcio nelle parole rilasciate al quotidiano Il Tirreno da Michel Morganella, difensore con un passato nel Palermo e nel Novara e reduce da una stagione estremamente complicata a Livorno: "Quest’anno si sono accumulati tanti piccoli problemi, mi sono sentito preso in giro dalla società, mi hanno fatto passare sempre da colpevole. E invece i problemi erano altri. Forse a qualche dirigente non piacevo per i tatuaggi e la barba. Nell’ambiente però circolavano messaggi vocali su di me, storie false sulla mia vita. Qualcuno non mi ha portato rispetto. Il terzo giorno di ritiro estivo, un dirigente si avvicina e mi chiede. ‘È vero che hai il tatuaggio di una svastica sulla schiena?’. Che affronto… Dovetti togliermi la maglietta davanti a tutti per dimostrare che erano cavolate. Ho sempre pensato a Livorno come una piazza di primo piano in Italia, e sinceramente lo penso ancora, ma la società non è più all’altezza".