Lautaro Martinez promosso da Fernando Morientes. L'ex attaccante spagnolo, ambasciatore della Liga, parla così del centravanti dell'Inter: "Voglio vederlo in Spagna. Abbiamo avuto e abbiamo ancora grandi calciatori e tecnici argentini. Hanno dei geni competitivi difficili da trovare in altre parti del mondo. Lautaro andrebbe bene sia per il Barcellona che per il Real Madrid: ha visione e segna, è uno dei migliori al mondo nel reparto", riporta Mundo Deportivo.