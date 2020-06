Guido Magherini è il padre di Riccardo Magherini, ex calciatore morto dopo essere stato fermato in strada dai carabinieri a via Borgo San Frediano, Firenze, la notte tra il 2 e il 3 marzo 2014. Ecco il post di Guido, ex calciatore del Milan, su Facebook: "Questo era Riki quando c'e l'hanno fatto vedere la mattina successiva. Riki ha subito lo stesso trattamento di George Floyd pero' per la magistratura che ha fatto fare indagini agli stessi carabinieri, "cosa volete che scrivessero che erano stati loro a ucciderlo". E poi il gran finale della cassazione, assolti per non aver commesso il fatto, perché i carabinieri non potevano sapere che mettendogli il ginocchio sul collo e prendendolo a calci sarebbe morto E per finire il cambio del relatore fatto venire apposta per esporre i fatti, dopo 22 processi precedenti nella mattinata, come mai? Perché? A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina.Mi sento di dirvi "VERGOGNATEVI PER TUTTA LA VITA""