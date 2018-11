La quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. L'ex calciatore 40enne era morto dopo essere stato arrestato e messo a terra con il torace premuto sulla strada. Il collegio ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato". L'accusa aveva chiesto alla Corte di confermare le condanne per i tre carabinieri, rispettivamente di 8 mesi per uno e di 7 mesi per gli altri due, emesse sia dal tribunale che dalla corte d'appello di Firenze.