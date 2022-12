Il dolore più grande per la morta di Sinisa Mihajlovic è quello che ha colpito la famiglia, la moglie Arianna e i figli figlie Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. La primogenita ha voluto salutare il padre con un post sui suoi profili social: "Spero tu stia bene amore mio ora, ovunque tu sia io so amare fino a lì"; la frase struggente è accompagnata da una foto nella quale la sua mano stringe quella di Sinisa, poche ore dopo sarebbe morto.



LA MOGLIE - Anche la moglie Arianna ha deciso di pubblicare un ricordo di Mihajlovic sui social, con una foto insieme, sorridenti, e un messaggio: "Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte".