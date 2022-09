La morte della Regina Elisabetta II di Inghilterra scuote il mondo, sport compreso: come si apprende stamattina dalla stampa inglese, ieri sera i funzionari della Premier League hanno tenuto dei colloqui con il governo per discutere del rinvio dell’intera giornata (la settima di campionato) con la nazione in lutto. Le gare delle serie minori sono state rinviate, lo stesso dovrebbe accadere per il massimo campionato di Oltremanica. L'ufficialità, o comunque una decisione, è attesa nelle prossime ore.