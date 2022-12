Si è spento nella notte della vigilia di Natale a soli 65 anni Franco Frattini. Era al centro della politica del nostro stato da tantissimo tempo, fu Ministro degli Esteri nel Governo Berlusconi IV, fu eletto soltanto 6 mesi fa come Presidente del Consiglio di Stato e nei giorni della concitata seconda elezione di Mattarella fu fra i candidati per la Presidenza della Repubblica.



Era anche un uomo di sport, grande appassionato di sport invernali, fu anche Presidente del Collegio di Garanzia del Coni che prese decisioni importantissime per il nostro calcio. Fu lui ad occuparsi, ad esempio, dello scottante caso-tamponi scoppiato con Lotito in casa Lazio. Ma anche, del caso Parma che portò all'esclusione della società dall'Europa favorendo all'epoca la qualificazione del Torino.



Silvio Berlusconi è stato tra i primi a esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del suo ex ministro: «"Era un vero servitore dello Stato, mi mancherà. In Italia e all’estero si era fatto apprezzare per la sua competenza»