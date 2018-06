Sono gli attaccanti a infiammare le trattative di mercato in Serie C. Il Pisa accelera per piazzare il colpo Moscardelli (Arezzo), l’Olbia ottiene il colombiano Cetar dal Cagliari che a gennaio lo aveva pagato 3 milioni, mentre il Novara pensa al clamoroso ritorno di Gonzalez (Alessandria). All’Alessandria piace Rocco (Reggiana).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Renate preleva D’Alena dal Torino. Il Sudtirol su Cenciarelli (Viterbese). Maracchi (Trapani) va alla Triestina. Il Pordenone pensa a Gallo (ex Spezia) e Sottili (ex Viterbese) per la panchina dopo che Zironelli ha fatto retromarcia, venendo meno all’accordo preso con i neroverdi per il Bari. Il Rimini è interessato a Mazzocchi (Atalanta). Muscat (Arezzo) firma con la Pistoiese. Cutolo rinnova con l’Arezzo fino al 2020.



La Ternana, mentre aspetta di sapere se sarà ripescata in B al posto del Cesena, ingaggia Walter Lopez (Spezia). Tulissi (Atalanta) piace al Catanzaro. Il Trapani resta in vendita (saltata la trattativa con l’imprenditore napoletano interessato), ma intanto il Comandante Morace garantirà l’iscrizione al campionato, evitando ai siciliani di sparire.