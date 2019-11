Oltre al danno degli insulti subiti da parte di alcuni ultras della Dinamo Kiev, arriva pure la beffa della squalifica per l'attaccante dello Shakhtar Donetsk Taison. E' questa la decisione del Giudice Sportivo, che doveva esprimersi sull'espulsione subita in campo dal giocatore brasiliano nella partita dello scorso 10 novembre; Taison aveva risposto agli ululati e gli insulti razzisti dei tifosi avversari esibendo il dito medio e scagliando il pallone verso il settore da loro occupato.



Il giocatore, in lacrime, aveva ricevuto il cartellino rosso e salterà il prossimo turno di campionato. Una decisione che ha scatenato la reazione di FifPro, il sindacato internazionale dei calciatori: "Siamo molto delusi dalla scelta della Federcalcio ucraina di squalificare Taison per un turno. Non si riesce a comprendere la decisione di sanzionare una vittima di abusi razziali e gioca a favore di tutti coloro che continuano a comportarsi in maniera vergognosa".