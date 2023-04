Il post partita diè stata l’occasione perdi rispondere per le rime ad Antonio. Lo ha fatto col suo solito stile, citando un giocatore passato anche per l’Italia, Marko, e scatenando la curiosità del mondo calcistico. Ripercorriamo in ordine cronologico la vicenda.Cassano ha più volte attaccato il portoghese ma, nell’ultima puntata della BoboTv ha rincarato la dose. ". Vince, cambia ed è furbo. Viene portato così da qualcuno, però il calcio di uno è meraviglioso e quello dell’altro è zero. La gente poi va a vedere il palmares, ma noi non ci facciamo fregare perché uno sa lavorare, parlare e comunicare di calcio, l’altro. Non so come facciano ad arrivare i risultati, nPotrebbe tornare al Real ma per lo status che si è creato. Se il Real vuole parlare di calcio non chiama Mourinho, se la San Martinese vuole fare il calcio alla carlona allora lo può chiamare".Parole che non sono sfuggite all’allenatore di Setubal che ha risposto così. "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse:Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono.Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa:Duro, diretto ma allo stesso tempo enigmatico. A cosa si riferiva quando ha citato? Cassano e il croato hanno giocato insiemeE, prima del passaggio all’Atalanta, Livaja (al tempo ventenne) è stato spesso preferito al talento di Bari Vecchia (di 10 anni più vecchio), soprattutto in Europa League. Il motivo del riferimento non è del tutto chiaro ai più tuttavia negli ambienti vicini ai nerazzurri, e quindi anche a Mou, si parla di. E pare che, durante uno scontro molto acceso, Livaja abbia avuto la meglio su Fantantonio. Voci, rumors che dalla Pinetina sono poi arrivate anche all’orecchio di Mou.