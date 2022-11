Alla vigilia della decisiva sfida di Europa League con il Ludogorets ecco le parole diin conferenza stampa"Se non vinciamo andiamo in Conference League. Però non vogliamo. Vogliamo i playoff. Se pensiamo così è una partita con un solo risultato che è la vittoria. Partita difficile per la pressione e per l'avversario che ci ha battuto in una partita dove noi abbiamo giocato seriamente. Avevo cambiato solo il portiere Se creiamo quel clima come l'anno scorso con Bodo, Leicester e Vitesse e abbiniamo la voglia dei ragazzi di continuare in questa competizione allora ce la possiamo fare.E' stata fatta giustizia, Zaniolo doveva saltare solo una partita. La Uefa ha fatto giustizia e questo è importante. Nicolò può aiutarci a vincere, non so dirvi se sta bene ancora. Il suo ematoma era molto grosso e il dolore ieri era forte. Vediamo oggi come si sente, ma mi piacerebbe averlo a disposizione."Giocheranno per due risultati, diversamente da noi. Questa fa tanta differenza ovviamente. Sono pericolosi in contropiede, hanno giocatori veloci e per questo si possono difendere di più. Noi giochiamo con un solo risultato e magari è meglio per noi. Sappiamo che dobbiamo correre rischi ma sappiamo anche che non abbiamo uno stadio piccolo dietro di noi. L'ambizione non è vincere di nuovo la Conference League, vogliono andare ai playoff anche se ci saranno squadre fatte per vincere la Champions. È lì però che vogliamo andare. Non pensiamo a nessun altro, a nessun'altra partita. Importante per noi la vittoria in campionato perché tornare a casa dopo la sconfitta con il Napoli o dopo una vittoria, si respira positività diversa. Non è una partita facile per noi, ma nemmeno per loro"."Ai miei giocatori da sempre, dico che per me il portiere che sbaglia clamorosamente, o l'attaccante che non sta segnando, o il difensore che fa errori, sono cose secondarie. La cosa principale è l'atteggiamento, pensare alla squadra, lavorare seriamente, non piangere nei momenti difficili e avere coraggio di tornare a fare. Pellegrini ha sbagliato il rigore contro l'Empoli e poteva essere decisivo. Il rigore successivo ha avuto il coraggio di calciarlo e ha segnato, se non segnava non era un problema ma ha voluto provare. Non so che espressione hai visto ma sicuramente non era di uno che è arrabbiato. Ti dico di più, sono molto contento della sua partita a Verona. Ha sbagliato due gol, nel secondo ha fatto assist a Zaniolo, ma per me però non è un problema. Il problema era a inizio stagione quando non sembrava super concentrato. Ora no, sta giocando bene, facendo gioco di squadra. I giocatori ancora non sanno chi gioca, ma Abraham giocherà"."Non ho mai avuto tanta necessità di far crescere e giocare i giovani però questo non significa che accetto di sentire che nella carriera ho lanciato pochi giovani. Non sono pochi, e sono anche bravi. Qui è un po' necessità ma anche conseguenza del nostro profilo di lavoro. Non sono un eroe se gli dò la possibilità di giocare. È un processo, prima sono giocatori solod ella Primavera, poi diventa un giocatore della Primavera che si allena in prima squadra fino a diventare stabilmente con i grandi per aspettare l'opportunità. C'è fiducia da parte mia. Mi fa piacere questo processo. Per il club è ovviamente importante, per i giovani avere la sensazione che la nostra porta è aperta è importante. Non fa piacere solo a me, ma anche ai giocatori della prima squadra. Sono felci quando un bambino debutto e fa bene, quando Volpato fa il gol della vittoria. È un gruppo che aiuta questi ragazzi giovani a crescere. Viverlo mi fa piacere. Voglio vincere le partite, non sono preoccupato con i miei giocatori. Quando perdiamo è diverso, quando vinciamo sono contento. Mi fa piacere che i bambini fanno bene e mi fa anche un grande piacere l'atteggiamento dei miei attaccanti che non stanno segnando tanto. Belotti non ha fatto il gol della vittoria a Verona però il suo atteggiamento e i pericoli creati, sono la cosa più importante. I gol arriveranno. Non sarebbe una sorpresa un gol di Abraham domani. Ha fatto un grande lavoro di squadra, questo per me è la base di tutto"."I giovani prendono esempio da questo tipo di giocatori. E' infortunato però vuole esserci per aiutare. Conoscevo bene Matic, sapevo cosa poteva fare in campo ma anche per i giovani. Se Volpato ne parla con questa referenza, figuriamoci Tahirovic che parla la stessa lingua e gioca nello stesso ruolo. Vediamo oggi come sta, se può giocare titolare o meno però sicuramente ci sarà domani. Ho detto che gioca Abraham, anche El Shaarawy che è qui, ne mancano solo 9".