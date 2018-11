Peccato Mourinho, eri stato praticamente perfetto: le 3 dita all’ Old Trafford dopo una sonora sconfitta e una lezione di calcio (subita), i cambi a Torino per giocare il tutto per tutto con la tua squadra letteralmente suonata dalla Juve e tenuta in piedi solo dalla fortuna. Quella stessa dea bendata che ti ha dato non una mano, ma tutta se stessa, facendoti uscire addirittura vincitore da una partita che avresti meritato di perdere con 3, 4 goal di scarto.Vinca il migliore? Quando mai. Vinca il calcio giocato? Ma perché?