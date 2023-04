Tanto orgoglio e, ovviamente, un gran rammarico. Josè Mourinho ha un mix di sentimenti al termine di Roma-Milan (1-1 il finale), con i due gol di Abraham e Saelemaekers arrivati nel recupero della sfida dell'Olimpico.



"Se si parla solo di Roma-Milan il risultato è ingiusto per noi. Solo noi, con tutte queste difficoltà, possiamo fare una gara così - ha esordito lo Special One a Dazn al fischio finale -. Non siamo una squadra ricca, un club ricco, e nonostante le tante assenze abbiamo lottato alla grande. Sono più orgoglioso che triste. Posso solo dire che i ragazzi sono straordinari e possiamo lottare fino alle fine per il quarto posto. Oggi sono due punti persi"



Poi una battuta sui tanti infortuni (oggi si è fermato pure Kumbulla, ndr): "Faccio i complimenti alla squadra femminile che oggi ha vinto lo scudetto: hanno un difensore centrale ex Bayern Monaco molto forte, magari potrebbe aiutarci".



In conferenza stampa poi, Mourinho è tornato sull'episodio con l'arbitro Serra accaduto in occasione di Cremonese-Roma: "La Giustizia Sportiva mi deve due partite. Non ci sono stato con Sassuolo e Lazio e adesso il colpevole è lui. Ma a me chi le ridà le due panchine?"