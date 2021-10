Alla vigilia della partita contro il Milan, l'allenatore della Romaha parlato così in conferenza stampa: "Quando ero in Italia Pioli non allenava in Serie A, ma quello che sta facendo ora è simile al lavoro che dovrò fare io qui. Credo ci sia stato un'evoluzione generale nel club".- "Saranno gli stessi dell'ultima partita, per questo sia Volpato che Missori non saranno con noi".- "Sta facendo bene, ma dobbiamo considerare che non è più un ragazzino. Contro il Napoli ha giocato, col Cagliari l'ho cambiato dopo un tempo perché avevo bisogno di profondità con El Shaarawy; un giocatore che mi piace molto, un fedelissimo.- "Sta bene, lo specialista che l'ha operato è stato qui due giorni., ma preferisco non dire quando rientrerà".- "Vogliamo vincere sempre, e giochiamo fino all'ultimo per farlo.- "Ibra e Giroud sono giocatori che dominano l'area, difficili da contenere.. Ci sono momenti in cui bisogna abbassarsi per forza per merito dell'avversario".- "Cinque gol subiti nei primi 15' del secondo tempo? Siete bravi a trovare sempre il lato negativo, ma per me sarebbe frustrante prendere subito un gol.. Sarebbe più facile dire che la Roma porta in panchina giocatori under 20. In altri club ti senti più protetto, forse allenare qui è più complicato anche per questo. Ma io mi diverto anche così".