Cresce il fronte degli esponenti dei club contro la pianificazione delle partite delle nazionali volute da Uefa e Fifa in piena pandemia. L'ultimo a schierarsi contro e a difendere gli interessi della sua squadra, il Tottenham, è stato José Mourinho. Il tecnico portoghese ha preso posizione attraverso la propria pagina Instagram: "Grande settimana di calcio. Molte emozioni nelle partite delle nazionali, superbe amichevoli in completa sicurezza...".



Ma l'affondo sarcastico dello Special One non si ferma qui: "Risultati dei test Covid arrivati dopo che le partite erano state giocate (il riferimento è al croato Vida, fermato solo durante l'intervallo del match con la Turchia), gente a caso che corre mentre si tengono le sessioni di allenamento delle squadre e molto altro ancora. Dopo un altro allenamento con solo 6 giocatori anche io devo allenarmi".