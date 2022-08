, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con la Juventus finitia 1-1. Mourinho ha criticato fortemente la squadra e ha riferito ciò che ha detto ada fine partita :"Non so se posso dire le parole esatte.nel primo tempo.""Sentivo vergogna di essere l'allenatore di questa squadra, non è questione di tattica ma di atteggiamento, non possiamo arrivare qui con questo atteggiamento. Stavo in panchina e dicevo di pregare che finisse 1-0 alla fine del primo tempo. Ho detto ai giocatori che siamo stati fortunati perché la partita poteva essere chiusa nel primo tempo"."Squadra completamente diversa nel secondo tempo, purtroppo avevo una panchina con pochissime soluzioni offensive, non avevamo Zaniolo, Wijnaldum o un altro giocatore che può arrivare. Giocare come abbiamo giocato è stato un rischio, secondo tempo abbiamo meritato di vincere 1-0 ma non voglio dire che il risultato è meritato perché vorrebbe dare alla squadra il valore che non abbiamo avuto"."Abbiamo sbagliato 1,2,3,10 volte nel primo tempo, è stato veramente brutto. Nel secondo tempo sono contento perché giocare qui non è facile, tatticamente sono molto bravi. Un punto importante per noi, uscire senza sconfitta dopo un primo tempo così è positivo."Nico in questo tipo di partite è un giocatore poderoso, che ha la forza fisica. Ci è mancato tanto. Vediamo se domani arriva uno che può aiutarci (Belotti)"."Grande arbitro, ho avuto la sensazione di un arbitro di grande livello"."Onestamente per me è stata dura togliere Mancini perchè secondo me i 3 difensori sono stati vittime di un gioco orribile sui 5i e sui centrocampisti. Si può sbagliare in modo isolato come per la punizione del gol di Vlahovic."Esultava perchè sapeva che era un risultato importante per noi e perchè sapeva che con questo risultato ero un po' più simpatico negli spogliatoi"