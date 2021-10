Sono un estimatore della prima ora di Josè. Lo ricordo quando giovane e bello vinceva incon unche non era più forte dell’attuale. Lo ricordo alquando sfidava ildi(e poi di Guardiola) senza la paura di scoprirsi e, dunque, di fare partite spettacolari.Ha vinto tantissimo (25 titoli) e gli ultimi non troppo tempo fa con lo(Supercoppa inglese, Coppa di Lega e Europa League) che, dopo di lui, non ha conquistato più nulla anche per colpa del suo inadeguato sostituto, Ole Gunnar, salvato ancora una volta, giusto ieri pomeriggio, dal provvidenziale Ronaldo.. Non sta facendo meno di quanto a Roma dirigenza del club e i romanisti come tifosi si aspettassero, sta facendo un lavoro normale, daqualsiasi. Manca la magìa della novità, il colpo d’ala della sorpresa., diventando più, più. Prendersela con i giornalisti di Roma, come Mourinho ha fatto ieri, vuol dire alienarsi una parte di consenso, già intaccato in modo consistente dallo scempio norvegese.Se avesse accanto a sé qualcuno che lo informa meglio,, per modi e quantità, ma quasi sempre militante: nella capitale, per quanto riguarda la sponda giallorossa, si fa a gara per stabilire chi sia il romanista più viscerale e, dunque, deputato a rilevare anche gli errori della società, dell’allenatore e dei giocatori. Ma in generale c’è un sostegno notevole, sia pratico che ideologico.. Battere ilsignificherebbe rilanciarsi anche per l’altissima classifica, ma con una certezza:C’era bisogno di scomodare Mourinho, con tutto il carico eversivo che porta con sé, per un obiettivo di seconda fascia?Quanto poi al progetto (vincere in tre anni), credo sia tutto da stabilire se Mourinho sia l’uomo giusto.Dà e toglie nell’arco della stessa stagione.Stefanoè diverso da Mourinho perché(ha vinto una scudetto allievi con il Bologna), sa aspettare i suoi uomini e lavora sul medio-lungo termine.Questo, candidato al titolo, èe si avvale dell’inclusività:recupera e immette giocatori nella rosa (ultimo caso Castillejo ora infortunato),fa l’esatto opposto:Può darsi che le sue ultime mosse servano da segnale alla società affinché si muova sul mercato, fatto sta che giocare da qui a gennaio sempre con la stessa formazione è, oltre che impossibile, estremamente penalizzante.La partita di questa sera sarà più complicata per la Roma che per il Milan. Le due squadre partono dallo stesso sistema di gioco (4-2-3-1), ma chi lo conosce meglio (il Milan) lo pratica con un’efficacia superiore.Che cosa vuol dire?. In secondo luogo che la qualità tecnica, unita alla forza fisica, in fase offensiva è superiore a quella dell’avversario. Insomma, i tre dietro la punta e la punta stessa sono migliori nel Milan che nella Roma, non foss’altro perché Mourinho ha una sola alternativa (El Shaarawy per Mkhitaryan), mentre il Milan ha due primi attaccanti (Ibrahimovic e Giroud) e una batteria di trequarti che va da Saelemaekers a Brahim Diaz, da Leao a Krunic (Rebic non ci sarà).: la Roma, chiunque giochi, ha un reparto friabile, il Milan, ben lungi dall’essere imperforabile, ha comunque elementi che garantiscono forza e conoscenze (Tomori, Kjaer, Romagnoli). Per non parlare degli esterni bassi (Calabria e Theo Hernandez) che si alternano in avanti come se fossero due attaccanti.