soprattutto dopo lo show nel week-end dello Special One. Diciamo che sembra una richiesta esagerata, ma se l’intento è quello diallora si torna decisamente più seri. Perché da qualche giorno la permanenza di Mourinho a Roma, oltre la scadenza del contratto, sta prendendo i contorni di una trattativa con qualche ostacolo ma anche spiragli die l’opportunità di avere un capo popolo in un momento di transizione economica con la questione stadio aperta. Aspetti che spesso hanno fatto la differenza nelle scelta della proprietà americana. Dall’Olimpico ai social è quasi un plebiscito per Mourinho, la squadra è con lui e ora anche Pinto sembra aver ritrovato sintonia col tecnico che ha compreso le difficoltà di manovra sul mercato del dirigente.In primis il supporto dirigenziale alle battaglie dello Special One. Un Totti? Sì, ma non necessariamente l’ex capitano. Poi il mercato. Mou sa che la Roma ha paletti da rispettare, ma c’è speranza per un contatto sempre più stretto con l’Arabia dopo il main sponsor.. Infine, ma sembra il meno importante, l’aspetto economico. Mourinho non ha ancora intenzione di spostarsi in Arabia Saudita dove sono disposti a offrirgli la luna, ma non si aspetta decurtazioni sull’attuale stipendio dacirca.