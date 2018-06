Milan Skriniar è uno dei calciatori dell'Inter più apprezzati nel panorama internazionale. Capace di strappare applausi alla sua prima stagione italiana con la maglia della Sampdoria dopo un normale periodo di apprendistato e di ripetersi ad altissimi livelli in nerazzurro, il centrale slovacco classe '96 ha impiegato pochissimo tempo per suscitare l'interesse nei suoi confronti delle principali big del calcio europeo. Tra queste, secondo quanto riferisce The Independent, figura senza ombra di dubbio il Manchester United allenato da José Mourinho, alla ricerca di un rinforzo di spessore per il reparto arretrato.



MOURINHO LO VUOLE - Rojo, Bailly e Smalling da soli non sono stati in grado di garantire affidabilità e continuità di prestazioni per una squadra arrivata anche quest'anno a distanza siderale dalla vetta della classifica di Premier League, mentre lo svedese Lindelof, pagato la bellezza di 40 milioni di euro, è uscito ben presto dalle rotazioni dello Special One e potrebbe essere addirittura ceduto dopo appena una stagione. Ecco perchè il tecnico portoghese ha subito attivato la dirigenza dei Red Devils per individuare un giocatore in grado di fare la differenza e, dopo i tentativi per il momento non andati a buon fine per il belga del Tottenham Toby Alderweireld, il mirino si è spostato sull'interista Skriniar. Il club nerazzurro non è però nelle condizioni di concedere sconti, in parte per il valore immenso del giocatore in prospettiva e in parte per la necessità di rispondere alle richieste della Uefa in tema di Fair Play Finanziario, sia sotto l'aspetto delle plusvalenze da mettere a bilancio per muoversi poi in entrata, sia sotto quello degli ammortamenti da ridurre.



IPOTESI RINNOVO - Ecco perchè Skriniar, pagato 23 milioni di euro alla Samp più 2 di bonus, ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, secondo le indiscrezioni del quotidiano inglese. La stessa cifra che l'Inter ha "sparato" al Barcellona, che ha poi preferito battere in ritirata. Uno scenario che testimonia la volontà di Suning di puntare ancora con forza su uno dei migliori centrali difensivi in giro per l'Europa e con ancora enormi margini di crescita. Tanto da aver già offerto al suo agente il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 con sostanziale ritocco dell'ingaggio.