Josè Mourinho ha parlato a Teleradiostereo anche del Napoli: "Serie A? Credo che la situazione non sia facile perché l’ambizione di vincere lo scudetto o almeno essere più vicini alla Juve non c’è più. La Roma ha iniziato bene in Champions poi ha trovato difficoltà in campionato e sappiamo come è andata a finire in Coppa Italia. Ma è possibile che ora trovi equilibrio e finisca la stagione tra le prime quattro, vedo il mio amico Carletto Ancelotti molto solido al secondo posto e l’Europa League è importante se non puoi giocare la Champions. Questa è stata una mia battaglia anche al Manchester United, quando sei una squadra da Champions e giochi l’Europa League devi vincere l’Europa League. Io vedo vincente una tra Napoli, Inter, Chelsea, Arsenal e Siviglia, tra queste. Carletto? E' un allenatore top, una persona ancora più top, siamo molto amici".