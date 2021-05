Ma per scriverlo e magari ribadirlo non è necessario ricordare il Triplete o i 25 titoli vinti in panchina tra Portogallo, Inghilterra, Italia, maa meno undici dalla zona Champions dove l’aveva fatta scivolare quel fenomenale allenatore che risponde al nome di Pochettino. L’anno scorso ha chiuso sesto (59 punti a 7 punti dal terzo posto) e ha conquistato la partecipazione all’Europa League. Quest’anno, prima dell’esonero, Mourinho aveva conquistato la finale di Coppa di Lega, ma il padrone del Tottenham ha pensato bene di togliergli il diritto a giocarsela quattro giorni prima della partita. Risultato: il Manchester di Guardiola ha vinto anche quella.Per capire il valore di questo dato bisogna contestualizzarlo. Il Manchester City ne ha fatti 130, il Liverpool 117, lo United 116. Poi, per l’appunto, viene il Tottenham con 95. Ciò significa che Mourinho, durante la sua gestione,visto che, con la situazione attuale, la Roma rischia addirittura di restare fuori dall’Europa e, con le sue modeste prestazioni, non ha certo la possibilità di vincere qualche trofeo, meno che mai l’Europa League, dalla quale è stata virtualmente eliminata dallo United nella sola gara di andata.arrivi per rinverdire i fasti che furono di Fabio Capello e, prima, di Nils Liedholm. Non si spiegherebbe altrimenti l’entusiasmo crescente che ha travolto la città, i tifosi giallorossi, gli sportivi e gli appassionati di calcio di mezza Italia.dalla straordinaria ricchezza dei mezzi di comunicazione e di informazione (dai quotidiani sportivi e generalisti, alle famose radio romane, ai social). La loro ripetitività, l’esaltazione dei concetti più astrusi, ma anche la relazione stretta con l’ironia, il sarcasmo e la grevità, fanno scaturire una narrazione di straordinaria intensità e, assai spesso, di ordinaria drammaticità.Non so se Mourinho potrà dire più di quanto potrà dare, ma, alla sua idea di vita calcistica, alla sua necessità di avere un popolo da proteggere e guidare contro nemici veri e immaginari.I suoi ultimi successi risalgono alla penultima stagione allo United quando vinse nell’ordine la Supercoppa, la Coppa di Lega e l’Europa League. Forse solo quest’anno lo United potrà rivincere l’Europa League, ma fino ad oggi ha guardato gli altri alzare piatti e trofei.. Il, con cui si prese l’Europa League e la Champions era un gruppo più che normale. Edel Triplete aveva ceduto, l’estate precedente, Ibrahimovic al Barcellona in cambio di Eto’o più soldi., finora ha messo le mani su due Champions con Xavi, Iniesta e Messi. Probabilmente fra meno di un mese rivincerà, ma il City, insieme al Paris Saint Germain, è la società che spende di più nel mondo per valore dei calciatori acquistati., ma mixando il vecchio, il nuovo e l’imprevedibile, per esempio, la grande potenza creativa di Zaniolo. Un lavoro più lento (ecco spiegati i tre anni di contratto), più artigiano, più manuale. Josè dovrà lavorare con la tuta da lavoro e la toga da tribuno, il ruolo che più gli piace e meglio gli riesce. Insieme a quello di allenatore, naturalmente.