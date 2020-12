- la stagione scorsa, quando era sprofondato al quattordicesimo posto -,Ogg(24 più di ogni altro allenatore in attività), gli basta guardare la classifica del campionato inglese per capire che il vento è cambiatoti). Hache, però, hanno una partita in meno.Chelsea e United sono le ex squadre di Mourinho. La prima ha speso duecento milioni per vincere la Premier ed è, con il Liverpool, la favorita. L’altra, da quando Mou l’ha lasciata, non ha più vinto nulla. Con lui erano arrivati un’Europa League, una Coppa di Lega inglese e una Supercoppa.Di più.A Manchester, fronte United, è andato a vincere 6-1, in campionato, mentre in Coppa di Lega ha eliminato ai rigori il Chelsea.Non è finita. Perchéed è in corsa in tutte le competizioni: Premier, le due coppe inglesi e, appunto, l’Europa League.Forse qualcuno - comeForse altri ne hanno sottovalutato le capacità (si diceva che riuscisse a vincere solo con le squadre forti, dimenticando che aveva conquistato una Champions con il Porto), certamente i più consideravano la sua parabola in discesa, ignorando che l’uomo ha sette vite e non solo la lingua per parlare.ComunqueMagari partendo dal basso o, comunque, non per vincere. Prendere il Tottenham in corsa, poco più di un anno fa, non è stata una scelta alla Mourinho. Ma da allenatore disoccupato che, nonostante una grande ricchezza accumulata con ingaggi faraonici, cerca un’opportunità per fare calcio vero e non legato strettamente legato alla vittoria.Anzi,(chiuso con il sesto posto e la qualificazione in Europa League) e ha anticipato di un anno, la stagione delle possibili vittorie. Onestamente è quasi impossibile che vinca la Premier, anche se può qualificarsi per la Champions. Possibile, invece, che resti in lizza per la FA. Cup o per la Coppa di Lega. Personalmente credo che anche l’Europa League sia alla portata, pur dovendo ammettere che è una competizione lunga e complicata e che per vincerla si deve sempre sacrificare qualcosa.Tuttavia la novità per me è un’altra:uno che anche se non vince e perde male, viene considerato grande a prescindere dalle squadre che allena.Resta da vedere non fino a dove Mourinho arriva, ma fino a quanto resiste. A meno che questa non rappresenti una nuova condizione esistenziale: