Un'offerta folle, di quelle che farebbero riflettere anche il più inflessibile. L'Arabia Saudita ha tentato Mourinho:Ad anticiparlo il giornalista Augusto Ciardi, che aveva annunciato per primo l'arrivo di Josè nella capitale. Che fare? I soldi tentano tutti, soprattutto se sono così tanti. Mourinho ne ha parlato con lo staff, e qualcuno vorrebbe anche andare. Non lo Special One, o almeno non adesso.Detto tra noi: quello "vero". In questo senso piò preoccupare in ottica futura il possibile interesse del Real Madrid che sta per perdere Ancelotti, ma non gli arabi. Mourinho negli ultimi mesi. Vuole ancora la Roma, ma non a tutti i costi. Per questo continua a mandare segnali forti ai. Che, al netto dell'attuale problema plusvalenze, cominciano ad avvicinarsi allo Special One apparso decisamente più sereno in queste settimane a Trigoria. L'intenzione è quella di dare più potere sul mercato a Josè visti anche i successi ottenuti coi vari. Un appuntamento vero e proprio ancora non c'è, più probabile che avvenga dopo questo mese terribile tra impegni sul campo e indagini in corso. Nel frattempo le follie arabe possono aspettare.