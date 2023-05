Sembra ormai scritto che le strade di José Mourinho e della Roma debbano separarsi a fine stagione. Dopo due anni intensi dentro e fuori dal campo, il portoghese appare intenzionato a salutare la capitale per gettarsi in una nuova avventura, almeno secondo i betting analyst: c'è infatti il Paris Saint Germain, a quota 1,85, in testa alle possibili destinazioni di Mourinho nella prossima stagione, mentre un secondo capitolo al Real Madrid paga 5 volte la posta. Alta l'opzione Newcastle, offerta a 12, con Bayern Monaco e Chelsea a 25. Attenzione però a un ritorno all'Inter, dove la permanenza di Simone Inzaghi è tutt'altro che scontata: una nuova esperienza sulla panchina nerazzurra si gioca a 33. Un terzo anno alla Roma, invece, è proposto a 2,75.