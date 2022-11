Intervenuto nel corso del Thinking Football Summit 2022 in Portogallo, José Mourinho ha svelato un retroscena di un primo no all'Inter quando nel 2006 lasciò il Porto.



"Quando ho lasciato il Porto, eravamo (con Luis Correia socio di Jorge Mendes) in alto mare sullo yacht di Abramovich. Al telefono Jorge mi dice: "Vuoi andare all'Inter?" E Luís Correia risponde: "Solo se andiamo a nuoto (ride, ndr)". Da lì la scelta di accettare il Chelsea salvo poi ripensarci e sedersi sulla panchina nerazzurra 3 anni dopo vincendo poi tutto nel 2010.