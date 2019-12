Josè Mourinho, si sa, ama le sfide. L'ultima è quella con il Tottenham, dove lo Special One ha accettato di prendere le redini di una squadra fin lì disastrata. Al termine del successo contro il Brighton nel Boxing Day, Mourinho ha commentato: "Dopo Calciopoli, in Italia c'erano squadra che partirono con 5 o 6 punti di penalizzazione, il che condizionò la loro classifica. Io al Tottenham sono partito da -12, non è facile recuperare". Il gap tra gli Spurs e la zona Champions, ora, è di soli 3 punti: riuscirà l'impresa di Mourinho?