Antonio Cassano nella giornata di giovedì aveva pesantemente attaccato l'allenatore della Roma, José Mourinho che prontamente in confrerenza stampa non ha mancato di rispondergli provocandolo a suo volta.



L'ATTACCO DI CASSANO - L'ex attaccante di Roma, Inter e Milan fra le altre, nel corso della Bobo Tv aveva definito Mourinho uno a cui "Non frega un c... del calcio mentre Sarri lo ama e ama il suo mestiere. Uno con gioco zero, che è solo cinema e che potrebbe andare ad allenare la San Martinese per fare un calcio alla carlona".



CASSANO - “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”.