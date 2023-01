L'allenatore dellaha parlato a Dazn nel post partita della sfida persa per 2-1 contro il"In campo si è sentita l'ingiustizia dell'1-0. Abbiamo giocato benissimo, pressando alto, difendendo molto bene. Ci sono delle partite che se perdi esci con più fiducia di prima e questo è il feeling di oggi. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli e che ha fatto paura a uno stadio tremendo che sembrava vuoto".- "I nostri 3 cambi alla fine della partita erano 3 bambini che giocavano al campetto di Trigoria mi fa grande piacere. Qualche volta il campo è ingiusto, qualche volta la squadra che merita di più perde e oggi meritavamo di vincere. Faccia triste ma con anima piena e ci vediamo mercoledì a Roma"."All'inizio mi ha fatto il regalo di compleanno che non so ancora cosa sia. Dopo la partita non so se ha detto qualcosa, ma è stato solo un abbraccio""Nei momenti chiave la stella si illumina per te e loro hanno avuto questa stella che si è illuminata per loro"- "Lorenzo ha fatto due settimane senza allenarsi con la squadra e quello di ieri è stato l'unico allenamento che non è mai al top. A fatto un sacrificio per la squadra. Non era brillante, ma avevo preparato la partita così. La nostra squadra, giocando una partita a settimana, molto valida, giocando ogni tre giorni diventa sempre più difficile"."In Inghilterra se fa così lo ammazzano. In Italia tollerano questi atteggiamenti"."Sono contento della crescita, oggi arriviamo a San Siro, a Torino, a Napoli e riusciamo a giocare così. L'anno scorso sembrava ci fosse un blocco mentale""Renitegrare Zaniolo? Non so se Abraham è infortunio o stanchezza. Lui e Matic non ho avuto il tempo di capire. Io però voglio gente così, che voglia giocare nella Roma, che sia disponibile a giocare con noi. Se non stai bene nella famiglia devi andare via e devi trovare una soluzione".