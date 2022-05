José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Bologna: "Facciamo qualche cambio, la situazione non è facile perché oggi il Leicester ha cambiato 9 giocatori. Noi abbiamo l’obiettivo di giovedì in testa, però siamo tra il quinto e l’ottavo posto, ho fatto dei cambi per vera necessità perché ci sono giocatori stanchi. Vogliamo dare l’opportunità ai giocatori di stare bene giovedì, però oggi è importante e abbiamo fiducia in tutti i ragazzi, siamo un gruppo unito insieme ai tifosi".



QUANTO SI SENTE ROMANISTA - "Mi sento romanista al 100%, sono così perché appena arrivo in un club cerco empatia con la città e i tifosi, di solito prendo la mano il primo giorno e non la lascio mai. I tifosi della Roma sono speciali perché ti fanno sentire uno di loro sin dal primo giorno, la gente cerca qualche gioia e qualche momento speciale, faccio il possibile per loro".



ARNAUTOVIC - "Siamo stati insieme in Inghilterra, quando è andato in Cina era in un momento fantastico. Ora è tornato in Italia ed ha una qualità incredibile, è simile ad Ibrahimovic ed è un ragazzo pericoloso perché mi ha fatto gol in Inghilterra e settimana scorsa ha fatto male all'Inter".