IL TABELLINO

Pareggiando in Svizzera (1-1 con il Servette),, ma,. Ciò significa che. Insomma, un bel rischio di compromettere il cammino in Europa, appena dopo averlo cominciato.Va detto che,quando la Roma, contro avversari di una modestia disarmante, riuscì a perdere 2-0 e a farsi superare in classifica per via della differenza reti. Vincere ieri, probabilmente sarebbe servito a poco, visto che lo Slavia, in rimonta, è andato a prendersi altri tre punti in casa del derelitto Sheriff. Se la Roma avesse battuto il Servette, lo Slavia sarebbe rimasto comunque davanti e, visto che nell’ultimo turno incontrerà in casa proprio gli svizzeri, pochi dubitano che avrebbe vinto ancora.. Se va in vantaggio, come ieri sera con Lukaku (prodigioso slalom con assist di Llorente), viene raggiunta (Bedia, assist di Stevanovic, errore di Cristante). Poi, siccome Lukaku e Dybala sono due fuoriclasse anche nel mangiarsi i gol, il belga sbaglia a porta vuota (assist di El Shaarawy) e l’argentino prima tira alto dall’area del portiere, poi gli tira addosso anzichè arcuare il tiro. Due errori macroscopici che, se non altro, sarebbero serviti a mettere pressione allo Slavia che adesso ha due punti di vantaggio e la prossima se la può giocare tranquillo.Tuttavia mediocri come Ndicka, Celik, Paredes e Aouar ne esistono pochi. Pellegrini, alla seconda partita dopo un lungo infortunio, è un eterno incompiuto e, come tale, non può migliorare, Spinazzola ha sbagliato tutti i cross, Belotti è un ex, Renato Sanches non è, altrimenti, come dice Mourinho, non sarebbe alla Roma. Ho citato, in rapida successione, i panchinari giallorossi. Mancini ha riposato (ma Cristante è in riserva da un mese), gli altri sono ragazzini.C’è chi continua a dire, solo perché legge la classifica, che la Roma è a tre punti dal Napoli e, dunque, dalla Champions League. Nessuno che si preoccupi di un calendario irto di ostacoli. Dopo Reggio, dove domenica pomeriggio affronterà il Sassuolo,Dove, presumibilmente, merita di stare. Pensavo che un po’ di stimoli venissero dall’aver perso la finale di Europa League ingiustamente, ma mi sbagliavo. Dopo due anni di alto livello internazionale,Marcatori: Lukaku al 22', Bedia al 50'Ammoniti: 44' Cognat (S), 66' Cristante, Ndicka, Belotti (R)SERVETTE: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Ondoua (81' Diba), Cognat, Bolla (68' Antunes); Kutesa (68' Guillemenot), Bedia (81' Touati).A disp.: Marwan, Besson, Magnin, Ouattara, Vouilloz.All.: Weiler.ROMA: Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove (82' Belotti), Paredes, Aouar (56' Pellegrini), El Shaarawy (74' Spinazzola); Dybala (82' Renato Sanches), Lukaku.A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Mancini, Zalewski, Pagano, Pisilli, Cherubini.All.: Mourinho.Arbitro: Stefanski.