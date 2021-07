, dopo l'arrivo di due giorni nella Capitale. In attesa della partenza ufficiale della stagione, lo Special One continua a fornire le proprie opinioni sull'andamento di Euro 2020 per Talksport e non è poteva mancare ovviamente un parere sul gravissimo- "Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile", ha dichiarato l'allenatore portoghese. Frasi che assumono una valenza anche in prospettiva del, che sarà operato nelle prossime ore in Finlandia per la rottura del tendine d'Achille della gamba sinistra.- Di diverso tenore e più rivolte al suo modo di allenare e di gestire il gruppo le parole raccolte dall'amico scrittore Joao Gabriel, autore del libro "Rimanere pazzi e affamati", e rilanciate da Record: ". Per me è più difficile comunicare con loro". Tra questi figura anche, protagonista di uno scontro verbale con Mourinho ai tempi del Real Madrid: "Eravamo all'ultimo minuto di una partita con il Valencia. Venivamo da due pareggi consecutivi, ma stavamo vincendo 2-0 quella gara.ma non fu niente di speciale".A proposito del suo modo di rapportarsi con i propri calciatori, Mourinho aggiunge: "Non mi piace la parola 'criticare', preferisco la parola 'coaching': io guido, correggo, non critico. Ma so che per i calciatori sarà sempre una critica. Se non fai il tuo lavoro al massimo, però, credo che sia meglio fare le valigie e lasciare la tua posizione. L'ho sempre vista così".