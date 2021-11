L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria per 4-0 contro lo Zorya in Conference League: "Abbiamo dato un primo segnale di responsabilità, andando avanti questo girone che ora vogliamo vincere. Siamo contenti".



"Zaniolo con me non aveva mai giocato in questo ruolo da seconda punta, ha fatto veramente bene così come tutta la squadra che mi ha dato delle risposte importanti. Nicolò ha tanto talento e tante potenzialità, ma deve migliorare ancora sotto l'aspetto tattico e della continuità. Senza dimenticare la sofferenza per gli infortuni passati. Chiedo alla stampa di non inventare problemi tra noi due che non esistono, lasciateci lavorare tranquilli: io sono qui per aiutarlo e non per giudicarlo. Poi anche il ct Mancini sarà contento".