Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Ferrieri Caputi va incoraggiata, ecco cosa penso del rosso a Tameze'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimentogli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 34ª giornata di Serie A.Forneau (Var: Meraviglia) 6"Discreta direzione, decisione corretta sull'assegnazione del rigore per i gialloblù".

Santoro (Var: Irrati) 5"Sembra a disagio, diversi errori di valutazione".Mariani (Var: La Penna) 7,5"Ottima gara, bene anche la collaborazione col Var".Massa (Var: Pairetto) 7"Determinato e più duro del solito, 8 ammonizioni ma tutte giuste".Ferrieri Caputi (Var: Di Paolo) 6"Classica gara di celebrazione e ben gestita. La assolvo sull'episodio con Tameze protagonista, perché stava seguendo bene l'azione e come prospettiva di visuale era molto difficile. Da protocollo del calcio moderno viene richiamata e cambia la decisione. Molto bene sul rigore, in generale si muove bene e spesso. E' la pioniera al femminile e va incoraggiata, una menzione alla prima terna tutta al femminile in Serie A!".

Sacchi (Var: Valeri) 6,5"Bene, si districa al meglio anche con i gialli. Forse troppo paziente con Okoye".Fabbri (Var: Doveri) 5,5"Gara tosta, si perde il rigore netto - richiamato dal Var - e sembra leggermente ondivago con i gialli".Sozza (Var: Abisso) 6"Buona gara nonostante l'alto coefficiente di difficoltà, aiutato razionalmente dal Var negli episodi dubbi e millimetrici".Marcenaro (Var: Serra) 6"Gara semplice per 'merito' del Sassuolo, non si prende né rischi né pericoli".

Dionisi (Var: Marini) 6,5"Serata tranquilla, nessun episodio particolare da evidenziare".