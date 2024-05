Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Paredes esagera nelle proteste, Vecino-Lautaro? L'ho vista così'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 37ª giornata di Serie A.Marchetti (Var: Valeri) 5,5"Non bene, diversi errori di valutazione: sia il rigore su Belotti che il fallo su Kvaratskhelia sul 2-1".

Rapuano (Var: Chiffi) 7"Una garanzia in questa stagione, un'altra prestazione importante e decisione corrette in occasione dei gol".Feliciani (Var: Mazzoleni) 6"Ok il rigore per i rossoneri, per il resto partita sotto controllo".Doveri (Var: Di Paolo) 7"Partita determinante per la salvezza: ok il rigore concesso agli ospiti, in generale grande personalità e autorevolezza".Fabbri (Var: Abisso) 7"Buonissima gara, non sbaglia e inizialmente dirige senza Var per un guasto tecnico".

Guida (Var: Irrati) 5"Non in una grande giornata, per me sbaglia sul gol annullato agli ospiti per fallo di Niang e soprattutto nn vede il rigore per l'Udinese in occasione del quale avrebbe dovuto espellere Fazzini".Sacchi (Var: Serra) 6"Bene sulle valutazioni tecniche, difficile la decisione sul contatto Vecino-Lautaro: c'è stato impedimento, il Var non interviene ma avrebbe potuto farlo".Manganiello (Var: Paterna) 5,5"Qualche dubbio sulo sull'episodio di Paredes, che subisce fallo ma poi esagera nelle proteste".

Di Bello (Var: Marini) 6,5Più giocata di quanto ci si aspettasse, bene il metro usato e giusti i gialli".Ayroldi (Var: Minelli) 7Bella gara, autorevole e adeguato nelle ammonizioni. Ottima collaborazione dal Var sulle reti del Bologna".