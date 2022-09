Di seguito i principali episodi da moviola dei tre anticipi del sabato della 5a giornata di Serie A.



Fiorentina – Juventus

Arbitro: Doveri

Assistenti: Alassio – Tegoni

IV: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Mondin



8' - Nessun fuorigioco sul gol di Milik, rete regolare.



20' - Contatto in area bianconera fra Paredes e Barak: il bianconero tocca prima la palla, niente rigore.



29' - Kouamé in posizione regolare in occasione del gol dell'1-1 della Fiorentina.



32' - Spallata di Cuadrado a Sottil in area della Juve: Doveri lascia correre.



Milan – Inter

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Meli – Peretti

IV: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi



Lazio – Napoli

Arbitro: Sozza

Assistenti: Rocca – Vono

IV: Serra

VAR: Fabbri

AVAR: Ranghetti