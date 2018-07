In una lettera pubblicata da Il Sole 24 Ore, l’ex presidente del Milan Li Yonghong ha dichiarato le proprie intenzioni di muoversi tramite i propri legali, di Eversheds Sutherland, per avviare un contenzioso contro Elliott.



Questa la versione integrale della lettera: “È con grande rammarico che, in qualità di Presidente, rivolgo questa lettera a tutti i sostenitori, azionisti e dipendenti della prestigiosa A.C. Milan. Nonostante le numerose ed errate voci emerse sulla stampa italiana e internazionale, confermo che l’Assemblea degli Azionisti dell’associazione calcistica, convocata da Elliott in data 21 luglio, sancirà la mia revoca e quella dei direttori da me nominati nel CdA del club.

Desidero in primo luogo far chiarezza su quanto segue. L’acquisto dell’A.C. Milan non è stata né una decisione incauta né tantomeno una decisione dettata da una mia infatuazione passeggera ; deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho versato quasi € 880 milioni a favore dell’A.C. Milan, dei quali solo € 280 milioni finanziati attraverso Elliott, mentre ho provveduto personalmente per la restante parte.

Ero convinto che Elliott fosse un investitore fidato, ma soprattutto un partner con cui condividere i doveri e gli onori di un’avventura così stimolante come la proprietà di una squadra che, nella sua gloriosa storia, ha vinto, tra altri titoli, sette Champions League e 18 scudetti di Serie A.

Ho commesso un errore e l’ho scoperto solo strada facendo e a mio grande discapito.

Elliott si è mostrato fin dall’inizio non come il partner che immaginavo, bensì come un finanziatore totalmente disinteressato alla complessa gestione di un club dello standing del Milan, nonostante il suo controllo sul CdA della squadra. Tutto ciò è avvenuto a dispetto delle ripetute dichiarazioni da parte del fondo sul suo presunto sostegno alla società: in realtà, il supporto finanziario alla squadra fino tale momento è giunto unicamente da me. Ho provveduto a un aumento di capitale per un totale di € 88 milioni a beneficio del club sotto la mia proprietà. Il default anticipato è stato dovuto al mancato rimborso dei € 32 milioni versati da Elliott per mio conto nel giugno 2018. Tuttavia, desidero chiarire quanto segue. Prima di tutto, i fondi necessari all’A.C. Milan erano inferiori alla somma da me pagata per via degli ingiusti covenant finanziari imposti da Elliott, che ha altresì congelato parte del capitale da me investito nell’A.C. Milan, con l’obiettivo di obbligarmi a versare più del dovuto. In secondo luogo, dei € 32 milioni stanziati da Elliott, € 21 milioni sono stati restituiti al fondo quasi immediatamente.

E questo non è tutto.

Non è stato possibile per me e i miei collaboratori garantire al club lo sviluppo commerciale che avevo in mente, per via dei numerosi vincoli e delle numerose limitazioni sulla governance aziendale imposte da Elliott nei suoi finanziamenti. Nonostante gli ostacoli creati dagli stringenti impegni imposti dai finanziamenti di Elliott, non ho mai perso l’entusiasmo né tantomeno mancato ai miei impegni etici con il personale e i tifosi del Milan.

In risposta a ciò, la condotta di Elliott si è sempre rivelata incurante e predatoria: in breve, il tipico comportamento di un “fondo avvoltoio”, così come è stato di sovente definito in passato dalla stampa internazionale un fondo come Elliott.



Mi preme citare, a titolo di esempio, il fatto che nel momento in cui Elliott si è appropriato delle mie azioni dell’A.C. Milan, mi è stata offerta la somma di € 2 come compenso per il mio investimento totale!

Quanto esposto sopra mostra con estrema chiarezza la reale natura di Elliott che, orchestrando un default anticipato, non giustificato da alcuna violazione dei covenant del Milan, non mi ha permesso di realizzare lo sviluppo strategico del club, ne concludere una vendita soddisfacente della squadra con un prestigioso acquirente che, al contrario di Elliott, ha un reale interesse e un piano strategico e di investimento di lungo termine per l’A.C. Milan. Inoltre, non mi ha permesso di mantenere la promessa al Sig. Silvio Berlusconi di accrescere il valore e lo standing della squadra che entrambi amiamo.

Infine, desidero rivolgermi a tutti i tifosi del Milan e a tutti coloro che mi hanno considerato un fantasma nel recente passato e, soprattutto, negli ultimi giorni, dicendo loro quanto segue: in veste di Presidente, vorrei ricordare a tutti voi che non sono mai venuto meno ai miei impegni e di ciò ne sono la prova gli oltre € 200 milioni da me investiti nella squadra sotto la mia proprietà. Sono pronto a combattere e lo farò per salvaguardare i miei diritti e assicurare all’A.C. Milan gli azionisti che la mia amata squadra si merita. Qualunque manovra deliberata e intenzionale atta a ridurre il valore dell’A.C. Milan verrà perseguita per legge.

Ringrazio per l’ospitalità e l’attenzione a me rivolte. Hong Kong, 20 luglio 2018

Yong Hong Li”.