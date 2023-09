e sia chiaro mudryk continuerò a difenderlo probabilmente fino alla fine dei miei giorni, è un fuoriclasse, basta vederlo muoversi in campo, il suo problema è non avere un allenatore come lui che sappia valorizzarlo, ha bisogno di essere sostenuto psicologicamente. pic.twitter.com/azUDZNge0a — gaîa (@LadyStrong_) September 17, 2023

Un nuovo inizio, una rinascita dopo una stagione da incubo chiusa al 12° posto in Premier League. Niente coppe per concentrarsi sul campionato e tanti colpi multimilionari per costruire la nuova rosa.. L'inizio di stagione è ancora una volta sconfortante per i Blues, solo una vittoria e cinque punti conquistati in altrettante giornate, con la critica che torna farsi feroce. Stampa e tifosi se la prendono con società, Mauricio Pochettino e anche con i giocatori, uno in particolare è tra i più bersagliati:- Solo otto mesi fa il Chelsea lo aveva strappato alle grinfie delloe della concorrenza mettendo sul piatto una cifra già pazzesca:per il nazionale ucraino, una delle tante spese folli degli ultimi due anni per il club londinese. E come per altri colleghi, divenuta un macigno pesantissimo, accompagnato da quella targa tanto temuta: flop. I numeri dall'arrivo in Inghilterra d'altronde inchiodano il 22enne:. Poco, troppo poco per un giocatore che si portava addosso l'etichetta di fenomeno e che nelle idee di club e tifosi poteva diventare il salvatore della patria.- Una situazione complicata per Mudryk, figlia di errori personali e di un ambientamento che va molto a rilento. La conferma l'ha data anchedopo l'ultimo 0-0 contro il Bournemouth: "Sta migliorando,. La Premier League è molto veloce, penso debba capire meglio il gioco, provare ad essere più connesso con la squadra.". Dopo otto mesi serve ancora tempo, un concetto che ai supporter del Chelsea proprio non va giù. Eppure ci sono altri fattori da considerare, a partire dal punto di vista tecnico: qual è il vero ruolo di Mudryk? I tanti cambi di allenatore e di impostazione di gioco non hanno certo facilitato il percorso di adattamento dell'ucraino, sballottato nel corso dei mesi tra centro dell'attacco, corsia laterale e. Altro dettaglio ancor più importante è l'aspetto psicologico,: delle 17 presenze complessive della scorsa stagione infatti, solo otto sono state da titolare, le altre tutte da subentrante; la musica non è cambiata nella stagione corrente, titolare solo una volta nelle quattro gare giocate finora. Fiducia e continuità, la chiave per provare a recuperare Mudryk d'altronde è tutta nelle parole di, che con l'ucraino aveva lavorato allo Shakhtar Donetsk. In un intervento alla Bobo Tv dello scorso giugno, l'attuale allenatore del Brighton ha svelato le particolarità emotive di Mykhaylo e spiegato come impiegarlo senza riserbo e spingere anche esplicitamente i compagni di squadra a puntare su di lui siano stati i veri segreti dell'esplosione del 22enne, capace di strappare applausi ai tifosi del Real Madrid. Recuperare Mudryk è priorità e una necessità del Chelsea, che non vuole e non può depauperare un investimento da 100 milioni di euro dopo pochi mesi. Curare l'aspetto psicologico prima di quello tecnico-tattico: De Zerbi ha fornito un assist, Pochettino è pronto a raccoglierlo per riuscire laddove i suoi predecessori hanno fallito.