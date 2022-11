Mykhaylo Mudryk continua a mandare messaggi all'Arsenal, ma strizza l'occhio anche al Napoli. In un'intervista concessa a Vlada Sedan, moglie di Oleksandr Zinchenko, l'attaccante dello Shakhtar Donetsk ha parlato delle squadre che più lo intrigano: "Il Napoli gioca davvero bene e ha dei gran bei giocatori, ma anche Bayern, City e Arsenal. Se seguo con più attenzione i Gunners? Sì! Li ho salvati sull'app dei risultati e so quando giocano, così posso seguirli".