Il difensore della Juventus Primavera e della Nazionale Under 19 Gabriele Mulazzi ha parlato a Tuttosport: "Cuadrado è uno dei giocatori a cui mi ispiro. Cerco di copiarlo in tutto, dalla serenità con cui scende in campo ai gesti tecnici: cross, dribbling, tutto. È un giocatore fenomenale, molto difficile da marcare".



Il momento più bello in bianconero: "Battere il Liverpool nei quarti di finale di Youth League. Vincere contro una rivale storica come i Reds e giocarsi una semifinale nella Champions League della Primavera è stato fantastico".



I suoi obiettivi: "In azzurro sogno di vincere questo europeo e magari anche il Mondiale Under 20. Per quanto riguarda la Juve, mi piacerebbe riuscire ad allenarmi con continuità in prima squadra, esordire sarebbe un grande sogno".