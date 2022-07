Sia Sky con “La Partita” che la Rai col “Viaggio degli eroi” non sono riusciti a farci rivivere quei travolgenti attimi di 40 anni fa. Non un filmato davvero inedito (se si eccettua il coraggioso viaggio di Michele Plastino a Barcellona) nessun aneddoto che non fosse già stato raccontato, vissuto, sviscerato nei dettagli. Ridurre tutto alla pipa del Vecio, al grande del gruppo “soli conto tutti”, alla grinta di Gentile contro Zico e Maradona, alla risurrezione di Paolo Rossi e alla scopone finale di Pertini con Zoff e Causio non hanno aggiunto nulla a quanto si sapeva già.inframezzati da attori, finti calciatori, costretti a riprodurre al rallentatore (interminabile) nel buio di uno studio le azioni storiche di Brasile-Italia.L’82 ha rappresentato qualcosa che evidentemente sfugge ancora alle dinamiche che finirono per trascinare tutta l’Italia per strada ubriaca di felicità per un evento mai vissuto prima.Unica eccezione, probabilmente, la lacrima sincera della figlia di Bearzot al ricordo del “Ciao Papà” di Bruno Conti. A questo punto resta da domandarsi se del Mondiale ‘82 si sapesse già tutto o non ci fosse davvero altro da analizzare e raccontare. Che si sia trattata di una semplice, straordinaria, irripetibile storia di vero sport come era quello di allora quando la vittoria si celebrava con una sbandierata in piazza e per la sconfitta al massimo ti beccavi in faccia una cassettata di uova marce e pomodori al rientro in aeroporto. Poi tutti a casa a riprendere la vita di tutti i giorni., ovvero la storia dei 4 giocatori che vinsero la coppa Davis (regia di Domenico Procacci e con lo scrittore Sandro Veronesi tra gli autori). Ritmo incessante, episodi, filmati d’epoca, confronti, aneddoti si intrecciano senza sosta. Come in un infinito back stage tra sospiri, smorfie, risposte a bruciapelo, si resta incollati puntata dopo puntata scoprendo una storia sconosciuta ai più visto che il tennis in Italia fino al ciuffo vincente di Panatta veniva identificato come uno sport d’élite. Un mondo nel quali anche i nostri tennisti più forti giocavano più per divertimento che per altro. Panatta si concedeva il lusso di viaggiare in Concorde avanti indietro per il mondo fermandosi nelle città più esclusive per incontrare donne altrettanto esclusive. La sofferenza del borgataro Tonino Zugarelli, la maniacalità del sempre esausto Barazzutti e la vanità del capitano dei capitani, Nicola Pietrangeli. Il tutto perfettamente inserito negli anni ’70, periodo storico controverso che culminò con la travagliata sfida finale al Cile di Pinochet.con la storia di Michael Jordan e dei Chicago Bulls degli anni '90.(rarissime le eccezioni, fra tutte “Sunderland till I die” almeno per il sottoscritto). Per tutto il resto c’è Instagram.