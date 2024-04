Mundo Deportivo - Clamoroso dietrofront in casa Barcellona: Xavi resta fino al 2025

L'ANNUNCIO DI XAVI E I MOTIVI CHE L'AVEVANO PORTATO ALL'ADDIO

. Secondo viene riportato in Spagna da Mundo Deportivo, l'allenatore del Barça rispetterà il suo contratto sino al 2025. Il presidente Laporta, come viene riportato, comparirà domani sui media ufficiali del club iberico per spiegare i dubbi sorti nei giorni scorsi e le motivazioni che hanno portato a questo ripensamento dell’ex numero 6 catalano.Dopo la riunione del consiglio di amministrazione,, direttore sportivo del Barcellona,Dopo questo appuntamento, sia il dirigente portoghese che l'allenatore si sono recati a casa del presidente Laporta, dove hanno preso, di comune accordo, tale scelta.: dopo essersi reso disponibile a incontrare i vertici del club, incontro avvenuto nel tardo pomeriggio, ha definito la sua inattesa apertura, confermando la possibilità di continuare insieme. L'ex tecnico dell'Al-Sadd continuerà al Barcellona.Lo sappiamo, i rossoneri sono alla ricerca di un allenatore moderno per il post Pioli.. In questo quadro, sino a ora, andava inserito anche Xavi, ma questo petalo della virtuale margherita di Gerry Cardinale è appena volato via.: confermati i contatti esplorativi con l'ex Roma Paulo Fonseca, attualmente al Lille, e Julen Lopetegui, il Milan continua a mantener viva la pista Thiago Motta (seppur abbia un principio d'accordo con la Juventus), oltre a considerare profili come Conceicao e Van Bommel.