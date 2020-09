Vedat Muriqi vuole andare alla Lazio. Lo ha svelato lo stesso attaccante del Fenerbahce, al centro di una trattativa tra biancocelesti e club turco che va avanti da settimane: "Dentro di me ci sarà sempre un posto speciale per il Fenerbahce, ma ora voglio andarmene con eleganza. Ho preso parte solo a trattative che erano in linea con gli interessi del club. Lazio? Gioca in un campionato come la Serie A e l’anno prossimo farà la Champions League. Sarebbe una svolta importante nella mia carriera. Ma le trattative hanno i loro tempi e molte durano a lungo. Quando è così rischio di infastidirmi, è estenuante non chiudere. Il prezzo è giusto che lo faccia il club, ciò che conta è che si arrivi ad una soluzione”" le parole riportate dal profilo Twitter del giornalista Ertan Suzgun.