Una delle novità più belle del 2019 per la Sampdoria è sicuramente Nicola Murru, diventato grazie a Giampaolo uno dei punti fermi della Sampdoria e confermatosi titolare inamovibile anche con Ranieri: "Buon anno a tutti e soprattutto ai tifosi della Sampdoria. Purtroppo, con la Juve, dopo un contrasto, un tacchetto mi è rimasto nel terreno e ho fatto un movimento innaturale con il ginocchio sinistro. Ora le cose vanno meglio, sto seguendo un programma personalizzato, sia in campo che in palestra, e sono ottimista di poter rientrare in gruppo prima della gara con il Milan" ha detto a Sampdorianews.net. Gli infortuni però hanno condizionato molto tutto il reparto difensivo, a partire dal recente problema fisico accusato da Ferrari: "Per prima cosa dispiace per Alex, un compagno e un amico, un professionista serio che si è sempre allenato al massimo anche quando non giocava. Purtroppo l'altro giorno la fortuna non gli ha sorriso, ma lo conosco bene e certamente ritornerà più forte di prima. Non mollerà di un millimetro. Sicuramente in questo periodo non siamo fortunati per quanto riguarda gli infortuni, però il mister può contare su tanti calciatori che vogliono sempre dimostrare il loro valore, soprattutto quelli che non hanno trovato tanto spazio fino a oggi".



Tra le delusioni della stagione, la sconfitta di Cagliari: "Dopo il 4-3, ho tirato un cartone a un tabellone nel sottopassaggio mentre rientravo negli spogliatoi… ma si è visto? Comunque un gesto nella norma, perché c'era tanta rabbia e anche il sapore della beffa. A Cagliari abbiamo disputato una grande prestazione e avremmo meritato almeno un pareggio, almeno. Peccato, davvero peccato, per quel finale. Sulle potenzialità della squadra in verità abbiamo sempre creduto, è chiaro che certe prestazioni aumentano la fiducia, però sono solo i punti quelli che fanno la differenza. Dobbiamo andare avanti a testa alta, essere sempre realisti e mai pessimisti. La stagione è partita come nessuno di noi si aspettava, ora crediamo nella nostra forza per svoltare. Juve? Come hanno detto in tutto il mondo, hanno realizzato due goal bellissimi, sui quali c'è poco da dire. Sia Dybala che Cristiano Ronaldo continuano ad affermare che sono fra le reti più belle che hanno mai realizzato… Quindi, più che meditare su quello che potevamo fare meglio noi bisogna fare a loro i complimenti, girare la pagina, andare avanti. Ho voglia di realizzare il mio primo goal per la Samp - però spero che non dipenda da un mio goal la salvezza della squadra, vorrei tanto che arrivasse serenamente prima e magari io potrò festeggiare una rete, con maggiore leggerezza, prima della fine della stagione".



Murru invece non ha dubbi sulle capacità realizzative di Quagliarella: "Fabio è Fabio, non si discute, tutti dobbiamo dargli più palloni da goal, non solo noi esterni. Se poi ritornerà un mio cross per una rete di Quagliarella, sarò ancora più contento di andarlo ad abbracciare".



Il mercato però non spaventa Murru, accostato a varie società tra cui Fiorentina e Roma: “A parte il fatto che a me quest'estate non ha chiamato davvero nessuno, sono legato alla Samp da un lungo contratto, fino al 2022, e qui, come ho sempre detto, sto bene. Quindi non vedo problemi da parte mia". Adesso il Doria è atteso dal Milan: "La mentalità è chiara, fare il nostro al meglio, giocare tutte le partite pensando di vincere e fare punti contro tutti, a prescindere dall'avversario" conclude Murru. "Il Milan è un avversario tosto, probabilmente la loro classifica in questo momento non è il reale manifesto dei valori tecnici della squadra, ma noi andremo a San Siro per fare risultato. Senza paura".