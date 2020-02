Il difensore centrale del Milan, Mateo Musacchio ha parlato a Sportmediaset per presentare il derby in programma domenica sera.



LA GARA - "Siamo in un buon momento, c'è positività nell'ambiente e abbiamo voglia di giocarlo subito. C'è fiducia, sappiamo di dover affrontare una grande squadra ma vogliamo fare una gran partita."



IBRAHIMOVIC - “Ibra è un grandissimo giocatore, dentro e fuori dal campo. Sta lavorando per arrivare in forma, speriamo ci sia“.



LUKAKU - “È un grande attaccante ma pensiamo solo a noi stessi“.