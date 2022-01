Thomas N'Kono è attualmente il preparatore dei portieri dell'Espanyol. In carriera però ha condiviso molto con André Onana, il portiere approdato all'Inter nel corso della giornata di ieri. Attraverso una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato a 360° il nuovo acquisto nerazzurro.



LE OFFERTE - "Non so cosa possa avergli offerto l'Inter. ​Arriva in una squadra che in porta ha una leggenda che sta terminando la propria carriera: dovrà armarsi di pazienza e forza mentale e dimostrare sul campo chi è il migliore per cercare di accelerare la transizione, che penso sarà dolce e non so quanto sarà lunga. Starà ad André accorciare i tempi".



ONANA E LA TRADIZIONE DEI PORTIERI AFRICANI IN SERIE A - "il calcio è cambiato: in Italia non si gioca più di rimessa, tante squadre, e l’Inter per prima, vogliono costruire dal basso e Onana si muove molto bene in questo territorio. A livello personale e nazionale considero un onore poter avere un camerunese in uno dei grandi club europei, in Italia dovrà continuare a crescere. André non ha nulla da invidiare a nessuno nel gioco con i piedi".



I PORTERI AFRICANI - "Hanno caratteristiche innate come l’esplosività, la rapidità, la forza, manca sempre qualcosa nel posizionamento. Se migliorano diventeranno ottimi portieri".