È svanito l'interesse dellaper Steven, centrocampista del Siviglia. Un anno fa era tra i primissimi obiettivi dei bianconeri per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, mentre oggi è completamente sparito dai radar. Secondo il Daily Express,, per ridare a Unai Emery, ora ai Gunners, uno dei grandi protagonisti del suo passato in Andalusia. ​