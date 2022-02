Da una parte il campo, dall'altra il mercato. Niklas Sule ha già firmato con il Borussia Dortmund per la prossima stagione, ma in questa seconda parte di stagione rimarrà comunque un titolare del Bayern Monaco. Lo assicura l'allenatore Julian Nagelsmann, che in conferenza stampa ha chiarito: "Capisco i tifosi che vorrebbero non giocasse più, ma i trasferimenti fanno parte del calcio e bisogna essere consapevoli che fino a fine stagione Sule giocherà con noi e sarà pagato dal Bayern. Spero che dia tutto fino a giugno e ci aiuti a vincere".