Novità dell’ultim’ora a proposito delle condizioni del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, che ha riportato un infortunio al polpaccio destro nel corso del match contro il Lecce. In questi minuti, è arrivato l’esito degli esami per il Ninja, comunicato da Walter Zenga: "Nainggolan ha fatto gli esami e so che non potrò convocarlo. Aspetto di saperne di più".



L'INFORTUNIO - Zenga aggiunge di più sulle tempistiche del recupero che lo preoccupano: “Radja potrebbe saltare una gara sola o aver finito la stagione con un lungo stop, non lo so. Rinunciare a Nanggolan è un macigno, ma la squadra ora sa sopperire con altre situazioni di coraggio e consapevolezza”.