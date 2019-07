. Ci è rimasto male perché sarebbe rimasto più che volentieri, ha provato in ogni modo a riavvicinarsi al progetto di Antonio Conte ma non c'è mai stata alcuna possibilità o segnale di riapertura: l'Inter in blocco ha deciso di far fuori il Ninja, da qui la sua. Perché in questi giorni Nainggolan è stato molto chiaro durante i contatti con il suo agente Alessandro Beltrami, l'uomo che ne segue ogni passaggio da anni.- Radja ha dato la sua comunicazione sul futuro: appurato che l'Inter non riapre le parte, aspetterà ancora per qualche giorno o settimana che possa aprirsi una possibilità legata a club che giochino la Champions League. Un'occasione per rilanciarsi ai massimi livelli e magari dimostrare all'Inter di essersi sbagliata a scaricarlo dopo un solo anno, oltre che dopo un grande investimento.. Nainggolan è convinto, tornare in Sardegna è un'idea che lo attrae come nient'altro. Ma se arrivasse la Champions, tutto potrebbe cambiare. L'Inter non fa regali e l'operazione con Giulini è ancora tutta da costruire, c'è tempo per impostare il discorso su ingaggio e formula. Intanto, Nainggolan aspetta...