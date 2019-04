Al termine di Genoa-Inter, Radja Nainggolan parla a Dazn: "Abbiamo creato dall’inizio tante occasioni e sbloccato subito la gara portandola dalla nostra parte. Abbraccio al gol di Icardi? Dobbiamo dare tutto per l'Inter in campo, poi le cose nello spogliatoio sono nostre. Lui ha dimostrato di tenerci all'Inter e conta quello. Si è messo a disposizione anche in passato, noi dobbiamo dare tutti quello che dobbiamo dare per l'obiettivo Champions, dobbiamo stare uniti. Guardiamo noi stessi, siamo terzi e dipende da noi; cercheremo di vincere partita dopo partita per essere sicuri di qualificarci".